EM-Bilanz: Furiose Fans, platte Stars, nervige Flitzer

So schnell kann es gehen. Ein Turnier verfliegt oft wie im Rausch, weil es so wenig Zeit zum Luftholen lässt. Die EM 2024 in Deutschland verlief nicht perfekt, gewiss nicht, aber sie hat neue, überraschende Akzente gesetzt. Positiv wie negativ. Ein Streifzug.

Fröhliche Fans

Mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland startet am Freitag die Fußball-EM im eigenen Land. Überall in Deutschland treffen Teams und Fans aus ganz Europa auf regionale Traditionen.

Im Herzen von Europa hat diese EM die Massen bewegt und begeistert. Weil die Mehrzahl fröhlich und friedlich blieb und auch in der Niederlage noch Größe bewies, entstanden bunte Bilder und berührende Begegnungen. Überdies: Die Leidenschaft auf den Rängen hat über so manche Länge auf dem Rasen hinweggeholfen.

Platte Stars

Politische Botschaften

Der sportpolitische Ballast war insbesondere nach der WM 2022 in Katar hierzulande riesengroß. Insofern große Erleichterung, dass dieses Turnier phasenweise fast unpolitisch ablief. Doch dann spielte die Türkei gegen Österreich, jubelte der Doppeltorschütze Merih Demiral mit dem "Wolfsgruß" , zürnte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser über rechtsextreme Symbolik, obwohl das Zeichen in Deutschland (noch) nicht verboten ist - und fertig war eine große Belastung insbesondere für die deutsch-türkisch Beziehung.

Marode Bahn

Nach dem chaotischen Abtransport aus der Arena in Gelsenkirchen konstatierte die "New York Times": "Euro 2024 und deutsche Effizienz - vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten." Bahnsprecherin Anja Bröker musste einräumen: "Wir sind in der Tat nicht ganz auf Höhe gewesen, unsere Verkehre bei der Europameisterschaft fuhren nicht rund." Plötzlich soll das Kardinalproblem der deutschen Verkehrsinfrastruktur angegangen werden. Warum erst jetzt?