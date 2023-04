Um wie im vergangenen Jahr erneut in der Königsklasse antreten zu können, braucht Bayer einen furiosen Saison-Endspurt. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Rang vier nach dem 0:0 am Wochenende wieder sieben Zähler. Der "einfachere" Weg führt über die Europa League. Da sind es nur noch drei Spiele bis zum Finale in Budapest am 31. Mai.