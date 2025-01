FC Liverpool: Warum Arne Slot als Klopp-Erbe erfolgreich ist

Am vergangenen Spieltag reichte es für den FC Liverpool in der Premier League im Prestigeduell mit Manchester United nur zu einem Punkt. Dennoch reiben sich die Anhänger der Reds beim Blick auf die Tabelle vermutlich die Augen. Dort rangieren sie nach gut der Hälfte der Saison mit sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf Platz eins.

Großer Abstand zu Manchester City

In der Champions League hat Liverpool derweil noch gar keinen Punkt abgegeben und liegt auch dort vor dem Dauerrivalen Manchester City , den sie während der neunjährigen Ära von Jürgen Klopp nur ein einziges Mal hinter sich lassen konnten. Beim Abschied des Kulttrainers hat kaum jemand damit gerechnet, dass der Schmerz so schnell einer neuen Euphorie weichen würde.

"Man hatte unter Klopp auch das Gefühl, dass man im Titelkampf dabei sein kann", ordnet Sky-Reporter Toni Tomic in der Sendung Bolzplatz ein. "Aber dass man zwei Ligen so dermaßen dominiert, ist etwas Neues. Davon reden die Spieler und sagen: Wow, wir haben wieder die Möglichkeit, etwas ganz Großes zu schaffen."

Slot will keine Klopp-Kopie sein

Dieses Kunststück ist mit Arne Slot einem bis zu seinem Dienstantritt in Liverpool weitgehend unbekannten Trainer gelungen. "Entsprechend gab es eine gewisse Skepsis, ob der Niederländer dem großen Klopp-Erbe gewachsen ist", sagt Bolzplatz-Moderator Conan Furlong.

Slot, der vorher Feyenoord Rotterdam sowie AZ Alkmaar trainierte, vertraut bei den Reds von Anfang auf seinen eigenen Stil. Er probiert erst gar nicht, in die Vaterrolle Klopps zu schlüpfen oder dessen emotionale Art zu kopieren, sondern setzt auf seine Stärken als detailversessener Taktik-Experte.

Slot verfeinert Klopps Heavy-Metal-Stil

"Der ganze Kader war total erstaunt von seiner taktischen Kenntnis", sagt Liverpool-Experte und Kolumnist Graham Agg im Bolzplatz. "Okay, er hat nicht die Persönlichkeit von Jürgen Klopp, aber er ist sein eigener Mann."

Stabile Defensive, Salah in Topform

"Arne Slot hat die Abwehr stabiler gemacht", erklärt Agg. "Gerade in der letzten Saison war es viel zu einfach, gegen Liverpool ein Tor zu schießen." Geschafft hat der Trainer das mit einem nahezu unveränderten Kader sowie einem besonderen Schachzug. Da ihm der gewünschte defensive Mittelfeldspieler nicht gewährt wurde, hat er kurzerhand Ryan Gravenberch auf diese Position umgeschult.

Auch andere Ressourcen im Kader hat Slot weiterentwickelt. Er setzt verstärkt auf Eigengewächse wie Mittelfeldmann Curtis Johnes. Und ein Weltstar wie Mo Salah dreht gerade richtig auf und spielt bei 18 Treffern und 13 Vorlagen in 19 Ligaspielen eine überragende Saison.

Siegesserie der Reds zuletzt gerissen

Bei aller Euphorie an der Anfield Road darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Reds auch in der vergangenen Saison unter Klopp nach 20 Spieltagen mit nur einem Punkt weniger als jetzt Tabellenführer waren - und am Ende Dritter wurden.