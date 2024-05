Frauen-WM 2027: Welcher Austragungsort setzt sich durch?

Der kürzlich veröffentlichte Fifa-Evaluierungsbericht sieht in der ersten Frauen-WM in Südamerika kaum nennenswerte Risiken. Im Gegenteil: In dem Report bekam Brasilien 4,0 von 5 möglichen Punkten, die gemeinsame Bewerbung aus Belgien, Niederlande und Deutschland lag bei 3,7 Punkten. Die Infrastruktur (Stadien, Teamquartiere, Hotels, IBC und Fanfestivals) zählte zu 70 Prozent, die Wirtschaftlichkeit zu 30 Prozent.Brasilien hatte überraschend auch bessere Noten bei den Stadien bekommen, die von der Männer-WM 2014 ein deutlich größeres Fassungsvermögen gegenüber der Drei-Länder-Bewerbung aus Europa aufweisen. Insbesondere Belgien hat nur kleine Stadien in Brüssel, Charleroi, Genk und Gent benannt. Gleichwohl gibt man sich in DFB-Kreisen weiter hoffnungsvoll: Die Evaluierung sei nur eine "Orientierung, aber keine Bindung". Das Protokoll für den Fifa-Kongress sieht aber vor, dass ein Fifa-Repräsentant vor der Abstimmung noch einmal auf den Evaluierungsbericht eingeht.