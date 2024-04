Wohin geht der Weg der Frauen-Bundesliga?

Kaum eine andere Sportart hat in den letzten Jahren eine so rasante Zuschauerentwicklung hinter sich wie der Fußball der Frauen. Wenn man die Corona-Delle ausblendet, stieg der Zuschauerschnitt in der Frauen-Bundesliga in den letzten vier Jahren von etwa 650 auf durchschnittlich etwa 3200 Zuschauer pro Spiel, also fast um das Fünffache. Die Gründe sind klar: attraktiveres Spiel plus erhöhte Sichtbarkeit.