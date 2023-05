Die Gruppen für die Premierensaison der Nations League der Frauen stehen fest: Die DFB-Frauen treffen in der Gruppe A3 auf Dänemark, Wales und Island. Das ist das Ergebnis der Auslosung durch die UEFA in Nyon. Ausgetragen wird die Gruppenphase in diesem Jahr vom 20. September bis zum 5. Dezember. Dabei tritt Deutschland in der höchsten der drei Spielklassen A bis C an.