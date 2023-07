Ob nun 23 oder vielleicht sogar 25 Spielerinnen am kommenden Dienstag in den Flieger nach Sydney steigen: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht den bevorstehenden Ausleseprozess allein deshalb als "Herausforderung" an, "weil wir so viel Qualität haben". Sie würde im Trainingslager spüren, "dass einige vielleicht nicht so locker sind." Assistentin Carlson beobachtet: "Diese Woche ist die Nominierungswoche, man merkt den Spielerinnen die Spannung an."