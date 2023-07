Aber sie weiß auch: Letztlich hängt auch die Bewertung ihres Tuns am sportlichen Erfolg. Ein frühes Scheitern ist in einer Vorrundengruppe gegen Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) zwar ziemlich unwahrscheinlich, aber dann wird ein mögliches Achtelfinale gegen Brasilien oder Frankreich wohl zum Lackmustest, ob die Frauen den Reputationsverlust des deutschen Fußballs fortschreiben oder den Kontrapunkt setzen. Nancy Faeser und Bärbel Bas glauben fest an letzteres – und haben in der K.o.-Runde einen erneuten Besuch bei den DFB-Frauen bereits in Erwägung gezogen.