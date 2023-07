Diese Phase, erklärt die gebürtige Kasselanerin, sei nicht einfach gewesen: "Ich hatte generell eine schwierige Zeit, in der ich auch mental viele Baustellen hatte. Ich habe mich über längere Zeit in einen Abwärtsstrudel begeben." Sie habe das anfangs gar nicht so gemerkt, bis sie an einen Punkt gelangte, an dem es ohne professionelle Hilfe nicht mehr ging. "Ich habe mir eine Psychologin fernab des Sports geholt."