Fußball : Wer gewinnt die Nations League 2023?

Im ersten Halbfinale treffen am Mittwoch (20:45 Uhr) in Rotterdam Gastgeber Niederlande und Kroatien aufeinander. Einen Tag später spielen in Enschede Spanien und Italien den zweiten Finalteilnehmer aus. Alle vier Nationen haben ihre Gruppe gewonnen und sich damit für die Endrunde qualifiziert. Das Spiel um Platz drei (in Enschede) und das Endspiel (in Rotterdam) werden dann am Sonntag ausgetragen. Das ZDF zeigt jeweils ab 0 Uhr Zusammenfassungen jedes Spiels in der Mediathek.