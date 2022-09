Auch die nächste Torgefahr gehörte den Italienern. Frederico Dimarco brachte den Ball per Flanke an den ersten Pfosten, wo di Lorenzo hochstieg und einnicken wollte. Sein Kopfball-Versuch ging nur knapp am Tor vorbei (12.). Und dann zahlte sich Italiens Druck aus: Ádám Nagys Rückpass auf Gulácsi war zu kurz, der Rettungsversuch des Keepers kam zu spät und so kam Wilfried Gnoto an den Ball, der auf Giacomo Raspadori weiter legte. Der 22-Jährige, der vor zwei Tagen auch schon gegen England traf, schob ohne Probleme zum 1:0 ein (27.). Beinahe hätte Italien die Führung direkt ausgebaut, doch di Lorenzos Schuss zog minimal am linken Pfosten vorbei (32.). Kurz vor der Halbzeitpause zeigte Ungarn seine beste Möglichkeit: Aus einer Freistoß-Situation heraus flankte Szoboszlai den Ball bis an den zweiten Pfosten. Jedoch konnte Attila Szalai die Hereingabe nicht richtig verwerten (41.).