1:0-Sieg gegen Spanien: U17 kämpft sich ins WM-Halbfinale

Mit viel Mühe hat sich die deutsche U17-Nationalmannschaft ins Halbfinale der WM in Indonesien gekämpft. BVB-Stürmer Paris Brunner sorgte bei extremer Hitze in Jakarta mit einem Foulelfmeter in der 64. Minute für die Entscheidung. Im Halbfinale am kommenden Dienstag (9.30 Uhr MEZ), trifft Deutschland auf Brasilien oder Argentinien.