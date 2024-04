30:19-Sieg gegen Melsungen: Magdeburger gewinnen DHB-Pokal

Die Handballer des SC Magdeburg haben zum dritten Mal in ihrer Vereinshistorie den deutschen Pokaltitel gewonnen. Angeführt von Torhüter Sergey Hernandez setzten sich die Elbestädter am Sonntag gegen die Außenseiter der MT Melsungen mit 30:19 (13:11) durch und dürfen vom Triple träumen. In der Champions League steht der SCM im Viertelfinale, in der Liga hat er gute Chancen auf die Meisterschaft.