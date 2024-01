Slalom in Schladming: Straßer feiert nächsten Klassiker-Sieg

Linus Straßer scheint in der Form seines Lebens. Drei Tage nach seinem Triumph in Kitzbühel hat der Münchner beim Nachtslalom in Schladming nachgelegt und das Rennen vor 25.000 Zuschauern gewonnen. Bei anhaltendem Regen verwies Straßer Timon Haugan aus Norwegen (+0,28 Sekunden) und Clement Noel aus Frankreich (+1,02) auf die Plätze zwei und drei.