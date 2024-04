Schwimm-Meisterschaft: Märtens knapp an Weltrekord vorbei

Der erste Wettkampftag in Berlin mit Lukas Märtens Sieg über 400 Meter Freistil. Reporter: Volker Grube.

Lukas Märtens hat zum Auftakt der deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin ein Riesen-Achtungszeichen gesetzt. Der Magdeburger siegte über 400 Meter Freistil in 3:40,33 Minuten - die drittschnellste jemals geschwommene Zeit.

Märtens: "Das kann nicht sein"

Dass er sich nun in eine Favoritenrolle für die Olympischen Spiele in Paris geschwommen hat, nahm er gelassen:

Auf der gleichen Strecke feierte auch Trainingskollegin Isabel Gose einen Erfolg. Die 21-Jährige verpasste ihre eigene nationale Bestmarke (4:02,39) um neun Hundertstelsekunden und schlug als Erste in 4:02,48 Minuten vor Leonie Märtens (4:08,84) an, die sich damit im Rennen um den zweiten Startplatz für die Olympischen Sommerspiele durchsetzte. Damit werden zum ersten Mal in der deutschen Schwimm-Geschichte Bruder und Schwester bei Olympia starten.