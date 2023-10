Auch Rabbia Khalil kann nicht einfach so weitermachen. Seit den Anschlägen ist der Ringer nicht mehr von dem Fernseher wegzukriegen. Täglich informiert sich der 38-Jährige über die Lage in seiner für ihn unbekannten Heimat. Khalil ist in Deutschland aufgewachsen, seine Großeltern waren einst aus Palästina geflohen, seine Eltern wurden in einem Flüchtlingscamp im Libanon geboren und landen in Deutschland.