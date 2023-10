"Nicht unterkriegen lassen" : Makkabi-Fußballer machen weiter

Der Präsident des Verbands Makkabi Deutschland, Alon Meyer, hatte noch am Morgen im ZDF-Mittagsmagazin erklärt, dass die Sicherheitslage immer wieder neu bewertet und tagtäglich verändert werden müsse. Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Freitag hatte erklärt, dass in Berlin alles gestoppt worden sei. Die Partie von Makkabi Berlin in der Nordost-Oberliga am vergangenen Sonntag bei der TSG Neustrelitz war abgesagt worden, nachdem es am Samstag zu Terrorangriffen der Hamas auf Israel gekommen war.