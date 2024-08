Olympia 2024: Frankreichs ungleiches Starduo

Im April schrieb Rudy Gobert einen Beitrag für das Portal "Players’ Tribune". Er sei ja normalerweise eher zurückhaltend mit persönlichen Einblicken, so der Basketballer der Minnesota Timberwolves, der diese Saison ein viertes Mal zum besten Verteidiger der NBA gewählt wurde. Doch es gebe da etwas, das müsse er loswerden.

Dann erzählte der 32-Jährige, der heute mit Frankreich im Spiel um den Gruppensieg auf Deutschland trifft, seine verstörende Kindheitsgeschichte. Gobert ist Sohn eines schwarzen ehemaligen Basketballspielers aus Guadalupe, der bald nach seiner Geburt wieder in seine Heimat zurückzog, und einer weißen Mutter. Doch die Familie seiner Mutter wollte ihn nicht akzeptieren. Nicht als Verwandten. Nicht als Mensch.

Mutter bricht mit rassistischer Familie

Natürlich blieb die Mutter bei ihrem Kind und brach mit ihrer rassistischen Familie. Doch das Leben blieb hart, man lebte in einem armen Viertel im nordfranzösischen Saint-Quentin, Spielzeug gab es allenfalls mal von einer Wohltätigkeitsorganisation, und auch in der Schule, so erinnert sich Gobert, sei er verunglimpft worden.