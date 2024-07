Olympia 2024: US-Altstars sollen Gold im Basketball sichern

Vierte Sommerspiele für 39-jährigen LeBron James

Die glanzvolle Karriere eines Mannes, der von Würzburg aus die Welt eroberte, hat ihre Krönung erfahren: Dirk Nowitzki gehört jetzt der Basketball Hall of Fame an.

Olympia-Premiere von Stephen Curry

Seitdem wurde "Team USA" vier Mal Olympiasieger. James war 2008 und 2012 dabei. Er hätte es deshalb längst nicht mehr nötig, seinen Sommer für die Nationalmannschaft zu opfern, macht es aber trotzdem. Denn der Verband, so sagt er, habe ihm "viel ermöglicht" - und jetzt sei es an der Zeit, "etwas zurückzugeben."

Da passt es natürlich gut, dass mit dem 36 Jahre alten Stephen Curry (vier NBA-Titel mit Golden State) einer der besten Werfer der vergangenen Dekade seine Olympia-Premiere gibt. Oder dass ein Kevin Durant (35 Jahre) große Lust auf seine vierte Goldmedaille hat. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters ist vom "Last Dance" des Trios die Rede - also von ihrer letzten Show.

Viele Telefonate während der NBA-Saison

Nur zwei Spieler vom US-WM-Team bei Olympia dabei

Diese Aussage ist eine Ansage. An Deutschland. Den Weltmeister. Jene Mannschaft, gegen die die USA vor zehn Monaten im WM-Halbfinale 111:113 verloren hatten. Während Dennis Schröder und Co als " World Champions" nach Hause flogen , kehrten die Amerikaner als WM-Vierte heim.

Besser als das "Dream Team" um Michael Jordan

Generalprobe DBB-Team gegen USA in London

Doch niemand bringt so viel Quantität an Qualität auf’s Olympia-Parkett wie die USA. "Hoffentlich gehen wir ihnen erstmal so lange aus dem Weg, wie wir es können", sagt Dennis Schröder. Am Montagabend bekommen er und sein Team einen ersten Eindruck von den USA. In London gibt es die Generalprobe für die Sommerspiele. Weltmeister gegen Olympiasieger.