Olympia 2024: Wie neutral sind Russlands neutrale Athleten?

Im Sommer 2022 besuchte Thomas Bach Sportstätten in der Ukraine, sprach mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und bekundete dem Land seine Sympathie. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) öffentlich empfohlen, russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler von den Olympischen Spielen wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine auszuschließen.

Das ist zwei Jahre her. Bei den am Freitag mit der Eröffnungsfeier startenden Olympischen Sommerspielen nehmen dennoch Athletinnen und Athleten mit russischem oder weißrussischem Pass teil.

IOC lässt 31 neutrale Athleten zu

Im Dezember 2023 hatte der Olympische Dachverband den Weg geebnet für neutrale Athleten (AINs) aus beiden Ländern - wenn sie bestimmte Auflagen erfüllen. So werden nach jetzigem IOC-Stand (24. Juli) 15 russische sowie 16 belarussische Athleten teilnehmen.

Maximilian Klein, stellvertretender Geschäftsführer von "Athleten Deutschland", stellt sich klar gegen diese Lösung . "Wir haben uns von Anfang an dafür ausgesprochen, dass es einen Totalausschluss russischer Athletinnen und Athleten gibt. Denn wir haben einfach keine Maßnahme gesehen, die geeignet und angemessen ist, um die Instrumentalisierung des Sports durch Putin für seine Kriegspropaganda zu unterbinden", sagte er am vergangenen Samstag im aktuellen sportstudio:

Stabhochspringerin Hladijtschuk kritisiert Bach

Jana Hladijtschuk, ukrainische Hallenmeisterin im Stabhochsprung, deutet in der ZDF-Dokumentation "Olympische Machtspiele" an, dass die Ausnahmeregelungen auf die Bindung zwischen IOC-Präsident Bach und Russlands Präsident Wladimir Putin zurückzuführen sein könnten.

"Ich bin wirklich wütend und enttäuscht, dass einige ihre Verbindungen zu russischen Funktionären oder Präsidenten von totalitären Regimen dem fairen Kampf vorziehen. Wir können absolut nicht glauben, dass sie Entscheidungen treffen, die nicht fair sind - und das wegen ihrer Freundschaft tun", sagte Hladijtschuk, die sich in Deutschland auf die Spiele vorbereitete. Wie Hladijtschuk haben sich einige andere ukrainische Sportler geäußert.

Die "voreilige Entscheidung" des IOC, russische und belarussische Athleten wieder an Olympischen Spielen teilnehmen zu lassen, sendet "ein verheerendes Signal", sagt Athletensprecher Maximilian Klein.

Ukraines Sportminister spricht von Regelbrüchen

Ukraines Sportminister, Matwij Bidny reagierte in der ARD-Doku "Krieg und Spiele" mit Unverständnis auf die Kriterien des IOC für neutrale Athletinnen und Athleten. Laut dem Minister nehmen neutrale Athleten in Paris an den Spielen teil, die die Kriterien missachtet haben.