Olympia: DOSB kann deutsche Bewerbung vorantreiben

Der DOSB soll im kommenden Jahr ein Feinkonzept für eine deutsche Olympia-Bewerbung vorlegen. Quelle: dpa

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kann den nächsten Schritt zu einer möglichen Olympia-Bewerbung in Angriff nehmen. Die Delegierten der 20. DOSB-Mitgliederversammlung am Samstag erkannten einstimmig die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der sogenannten Frankfurter Erklärung an - und erteilten dem Dachverband damit grünes Licht für das Erstellen eines Feinkonzepts, das in der zweiten Jahreshälfte 2024 der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

Auch Innenministerin Faeser für Olympia-Bewerbung

Zuvor hatte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) in ihrer Gastrede ein klares Bekenntnis zu dem Olympia-Großprojekt gegeben. Ziel ist eine Kandidatur für die Sommerspiele 2036 oder 2040.

Olympische Spiele geben uns die Chance, uns als weltoffenes, modernes Deutschland zu präsentieren und das Wir-Gefühl zu stärken. Nany Faeser, Bundesinnenministerin

"Wir wollen eine starke und glaubwürdige Bewerbung und werden den DOSB dabei unterstützen", sagte Faeser. Der Bund wolle den eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam einer deutschen Bewerbung Gestalt geben, "um Olympische und Paralympische Spiele für den Sport in Deutschland nutzen", so die 53-Jährige.

DOSB-Präsident Weikert Gast im aktuellen sportstudio

DOSB-Präsident Thomas Weikert - heute ab 23 Uhr zu Gast im aktuellen sportstudio - sprach in seiner Rede von einem "Auftrag, den unser Land gut gebrauchen kann". Der 62-Jährige ergänzte: "Wenn wir Deutsche es nicht machen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die anderen es machen. Wir gehen Olympia oder Paralympics in Deutschland an. Ob Sommer oder Winter: Wir kneifen nicht."

Sport | das aktuelle sportstudio : Die Sendung am 2. Dezember 2023 Mit dem Bundesliga-Abendspiel VfB Stuttgart - Werder Bremen und Studiogast Thomas Weikert (DOSB-Präsident) Livestream

In der Frankfurter Erklärung heißt es: "In Zeiten mannigfaltiger Herausforderungen, geopolitischer Veränderungen und zunehmender Polarisierung steigt in unserem Land die Sehnsucht nach sinnstiftenden Zukunftsprojekten."

Olympische und Paralympische Spiele könnten "ein solch motivierendes, vereinendes und emotionalisierendes Leuchtturmprojekt für Deutschland" darstellen. Sie könnten Impulse setzen, um die Gesellschaft aus "ihrem Resignationsmodus" zu bringen - wie die European Championships 2022 in München und die Special Olympics World Games im Sommer in Berlin gezeigt hätten.

Jüngste Olympia-Kampagnen alle gescheitert

Der DOSB hatte in diesem Jahr mit Dialog-Formaten und Gesprächen mit Fachleuten begonnen, die Chancen für eine Olympia-Bewerbung auszuloten. Die jüngsten Olympia-Kampagnen waren am Widerstand und dem Votum der Bevölkerung in München und Hamburg gescheitert. Berlin, Hamburg, Leipzig, München und die Region Rhein-Ruhr haben ihr Interesse an einer Bewerbung mit Absichtserklärungen konkret bekundet.