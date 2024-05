Kylian Mbappé gilt in Frankreich als nationale Angelegenheit. 25 Jahre ist der Angreifer von Paris Saint-Germain jetzt und "der vielleicht beste Spieler der Welt", wie Emre Can vom heutigen Champions-League-Halbfinalgegner Borussia Dortmund respektvoll sagt.

43 Tore in 44 Saisonspielen, mit acht Treffern mehr als jeder andere in der Champions League : Seit Jahren liefert Mbappé solche und ähnliche Quoten.

Nicht mal Macron konnte ihn aufhalten

Mbappé sucht eine größere Bühne

Ironischerweise könnte er den jetzt allerdings doch noch mit dem Verein schaffen, dem er das schon nicht mehr zutraute. Zum dritten Mal in der Ära der katarischen Besitzer (seit 2011) wie in der von Mbappé (seit 2017) steht PSG im Halbfinale.

Vergebene Chancen gegen Manuel Neuer

2020 erreichte man in der Anomalie der Corona-Endrunde sogar das Endspiel gegen den FC Bayern . Doch mit den besten Pariser Torchancen scheiterte Mbappé an Manuel Neuer und die Franzosen verloren 0:1. Im Jahr darauf unterlagen sie in der Vorschlussrunde klar gegen Manchester City

Nun werden ihnen so gute Aussichten eingeräumt wie noch nie. Gegen den BVB gilt Paris als klar favorisiert. Weil sie Mbappé haben, mit seinem Tempo, seiner Torgefahr und seiner Cleverness. Weil der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé pünktlich in Topform zu sein scheint. Weil die Leistungskurve des gesamten Teams konstant aufsteigt. Aber vor allem, weil sie endlich genau das sind: ein Team.

Störungen mit Messi und Neymar

Mit Luis Enrique kam auch ein Trainer, der keine Allüren duldet. Der vormalige Coach des FC Barcelona und der spanischen Nationalelf begegnet selbst Mbappé entschlossen. Er verdammt ihn zur Teilnahme am Pressing und stellt ihn in der ungeliebten Mittelstürmerrolle auf, wenn es der Struktur der Mannschaft hilft.

Burgfrieden mit Trainer Luis Enrique

In der Liga gab es seit Mbappés Abgangsankündigung öfter mal Knatsch, weil der Trainer ihn plötzlich sogar oft früh auswechselte. In der Champions League aber hält ein Burgfrieden. Mbappé sieht in dem Trainer jemanden, der ihn zum ersehnten Triumph führen kann, und stellt deshalb sein Ego hinten an.