Ohnehin: Der 30-Jährige, der im Sommer 2020 vom VfL Wolfsburg an die Alte Försterei wechselte, ist die Konstanz in Person. In seiner Zeit bei Union fehlte er lediglich in zwei Partien. Einzig Freiburgs Christian Günter absolvierte bundesligaweit in diesem Zeitraum mehr Einsätze. Knoche gibt nicht nur der Defensive Halt, sondern sorgt neuerdings auch für Torgefahr, seitdem er die Elfmeter schießen darf.