Josip Juranovic kam nach kurz ausgeführter Ecke zur Flanke mit rechts - und fand mit seiner in den Fünfmeterraum geschlagenen Hereingabe den einlaufenden Robin Knoche, der den Ball aus vier Metern volley an Pervan vorbei im Tor unterbrachte (12.). Bis auf einen Lattentreffer von Jordan Siebatcheu (27.) mangelte es in der insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte an Strafraumszenen. Schließlich ging es für beide Mannschaften mit dem 1:1-Remis in die Pause.