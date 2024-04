Schwimm-DM: Gose knackt nächste Olympia-Norm

Isabel Gose hat bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen über 200m Freistil am Samstag in 1:56,66 Minuten den nationalen Titel gewonnen. Die Norm für die Olympischen Spiele in Paris (1:57,26) hatte die 21-Jährige mit 1:57,06 Minuten bereits im Vorlauf geknackt.