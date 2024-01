Skiflug-WM: "Silber-Wellinger" am Kulm auf Gold-Jagd

Andreas Wellinger geht als Titelkandidat in die Wettkämpfe am Kulm.

Zweiter bei der Vierschanzentournee, Zweiter im Gesamtweltcup - Andreas Wellinger fliegt in dieser Saison so stabil wie nie zuvor in der Weltspitze mit. Gänzlich zufrieden ist der 28-Jährige damit aber dennoch nicht, schließlich fehlt noch ein Schritt nach ganz oben.

Wird "Silber-Wellinger" bei der Skiflug-Weltmeisterschaft von Freitag bis Sonntag am Kulm in Österreich also zum Gold-Champion in der Königsdisziplin der Lüfte?