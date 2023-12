Skispringer Stefan Kraft: Weltreise als Erfolgsgeheimnis

Das deutsche Herausforderer-Trio mit Wellinger, Paschke und Geiger will den Überflieger, der aus Schwarzach im Pongau in den Tournee-Finalort Bischofshofen kommt, trotzdem vom Thron stoßen. Karl Geiger ist das beim Heim-Weltcup vor gut zwei Wochen in Klingenthal gleich zweimal in Serie gelungen: "Wenn ich bei der Tournee weiter arbeite und in ein Momentum komme, dann kann ich auch durchziehen."