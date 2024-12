Pius Paschke beim Super-Team-Wettbewerb in Titisee-Neustadt.

Beim ersten Heimauftritt der DSV-Adler in der laufenden Saison lag das deutsche Duo nach drei Durchgängen mit 873,3 Punkten deutlich vor Österreich (850,0) und Norwegen (829,2). Pius Paschke war mit drei blitzsauberen Sprüngen auf 143,5, 140,0 und 142,5 m der beste Flieger des Tages und bestätigte zwei Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee seine bestechende Form. Auch der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger zeigte mit 138,5 sowie zweimal 137,0 m keine Schwäche.

Großes Lob von Bundestrainer Horngacher

Immer weiter, das ist lange Andreas Wellingers Motto auf dem Weg an die Skisprung-Weltspitze. Eine schwere Verletzung vor fünf Jahren lehrt ihn Demut und Geduld auf dem Weg zurück.

Beim "Super Team"-Format treten pro Mannschaft zwei Springer über je drei Durchgänge an. Im Männer-Weltcup war dieser Wettbewerb in der Saison 2022/23 in Lake Placid erstmals ausgetragen worden, danach gab es drei weitere Wettkämpfe.