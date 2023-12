Vierschanzentournee: Lanisek gewinnt Quali in Garmisch

Andreas Wellinger zeigt sich in der Quali fürs Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen stark. Mit 139m und Tagesbestweite wird er Zweiter. Anze Lanisek (Slowenien) siegt. 31.12.2023 | 5:27 min

Andreas Wellinger zeigt sich in der Quali fürs Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen stark. Mit 139m und Tagesbestweite wird er Zweiter. Anze Lanisek (Slowenien) siegt. 31.12.2023 | 5:27 min

Dritter wurde Manuel Fettner (Österreich). Die Entscheidung in Garmisch-Partenkirchen fällt an Neujahr (14 Uhr/ ZDF live ).

Ryoyu Kobayashi enttäuscht diesmal

Vor 8.000 Zuschauern kam der zweimalige Tourneesieger Ryoyu Kobayashi (Japan), der in Oberstdorf Zweiter geworden war, nur auf Rang 17. Der Oberstdorf-Dritte und Weltcup-Führende Stefan Kraft (Österreich) belegte Platz sechs. Kraft hatte zuletzt sechs Mal in Folge in Garmisch-Partenkirchen den Tourneesieg verspielt.