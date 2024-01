Vierschanzentournee: Wellingers Showdown am Schicksalsberg

Was dann passieren kann, zeigte die windumtoste Qualifikation am Dienstag. Wellinger stürzte auf Platz 15 ab - 14,4 Punkte hinter seinem japanischen Erzrivalen Ryoyu Kobayashi. In nur einem Sprung - und im Wettbewerb gibt es zwei. Würde im Springen Ähnliches passieren, wäre der Mini-Vorsprung von Wellinger in der Tournee-Gesamtwertung von nur 1,8 Punkten (umgerechnet genau ein Meter) nicht nur futsch, sondern der Rückstand vor dem Finale am Samstag in Bischofshofen riesig.