Skispringen: Lanisek gewinnt Qualifikation in Innsbruck

Anze Lanisek war in der Qualifikation in Innsbruck nicht zu schlagen.

Rivale Ryoyu Kobayashi aus Japan (129 Meter) wurde in der Vorausscheidung Dritter. Die Punkte der Qualifikation zählen nicht für das Klassement, in dem Wellinger aktuell 1,8 Punkte (umgerechnet ein Meter) vor Kobayashi liegt.

Wellinger auf Platz 15

Der Tagessieg in der Qualifikation ging vor 7.500 Zuschauern am Bergisel an den Slowenen Anze Lanisek (134 Meter), der tags zuvor bereits das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte.

Die Qualifikation in Innsbruck in voller Länge. 02.01.2024 | 107:23 min

Am Mittwoch (ab 13:30 Uhr live im ZDF) steht in Tirol das dritte Springen des Traditionsevents an. Das Finale findet dann am 6. Januar in Bischofshofen statt. Die ersten beiden Springen hatten Wellinger (Oberstdorf) und Lanisek für sich entschieden.