Platz 3 in Garmisch: Wellinger bleibt vorne

Topfavorit Stefan Kraft aus Österreich büßte als Sechster in Garmisch weitere 14,8 Punkte auf Wellinger ein. Vor den verbleibenden beiden Stationen in Innsbruck ( Qualifikation am Dienstag im Livestream ) und Bischofshofen liegt Oberstdorf-Sieger Wellinger nun 1,8 Punkte vor Verfolger Kobayashi.