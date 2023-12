Vierschanzentournee: Wellinger gewinnt in Oberstdorf

Andreas Wellinger hat das Auftaktspringen der 72. Vierschanzentournee gewonnen und den deutschen Skispringern vor 25.500 Zuschauern in Oberstdorf einen Traumstart beschert. 29.12.2023 | 1:00 min

Raimund auf Rang sechs, Geiger Siebter

Die große Bühne gehörte aber Wellinger. Der Bayer hatte zuvor bei der Tournee noch nie einen Wettkampf gewonnen. Insgesamt feierte er den sechsten Einzel-Weltcupsieg seiner Karriere. Den zuvor letzten deutschen Tageserfolg beim Schanzenspektakel in vier Akten hatte Geiger 2020 geholt - ebenfalls in Oberstdorf. Seit der Premiere 1953 war es der insgesamt 23. deutsche Sieg in der Skisprung-Arena am Schattenberg.