Es ist nur ein Motiv, das von den Meisterfeiern der SSC Neapel in den späten 80er Jahren geblieben ist. Eines, das die Wucht erahnen lässt, die sich gerade ihren Weg am Fuße des Vesuvs bahnt. Jetzt, da der dritte Scudetto des Achtelfinalgegners von Eintracht Frankfurt in der Champions League (Hinspiel am Dienstag, 21 Uhr/Zusammenfassung im ZDF am Mittwoch, 23 Uhr) gefühlt schon perfekt ist.