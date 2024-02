Moch-Brüder mischen Langlauf-Szene auf

Eine Situation, die immer öfter vorkommt: Friedrich Moch führt das Rennen an.

Alexander Moch ist Kinderarzt in Isny. Seine Praxis ist aber nicht nur deshalb bekannt, weil er Kinder und Jugendliche professionell behandelt. Sondern vor allem auch, weil seine eigenen Kinder inzwischen über den Ort im Allgäu hinaus zumindest in Deutschlands Skilanglauf-Szene berühmt sind.

In der Arzt-Praxis liegen Autogrammkarten von Friedrich Moch, der zum Jahreswechsel mit Platz zwei für den ersten deutschen Podestplatz bei der legendären Tour de Ski seit 15 Jahren gesorgt hat. Von Freitag bis Sonntag will "Friedrich, der Große" beim Weltcup im kanadischen Canmore weitere Top-Platzierungen einfahren.

Im Finale der Tour de Ski im Val di Fiemme hat Friedrich Moch den zweiten Platz in der Gesamtwertung erreicht. Den letzten deutschen Podiumsplatz gab es vor 15 Jahren. 08.01.2024 | 1:33 min

Jakob Moch überragt bei Olympischen Jugendspielen

Inzwischen ist der 23 Jahre alte "Frie" aber nicht mehr der einzige Moch am Skilanglauf-Himmel: In diesen Tagen ist mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Jakob ein weiterer Stern aufgegangen.

Mit zweimal Gold und einmal Silber bei den Olympischen Jugendspielen in Südkorea war er überragender Teilnehmer unter den talentiertesten Loipen-Spezialisten aus aller Welt.

Genau wie sein großer Bruder Friedrich wirkte er nach den größten Triumphen seiner jungen Karriere ansonsten sehr geerdet. Und nannte als nächste Ziele auf dem Weg zu einer Profi-Karriere als Skilangläufer ganz brav Einsätze im Continental-Cup und bei der Junioren-WM - aber später natürlich auch im Weltcup, bei der WM und Olympia. Beim Weltcup in den kanadischen Rocky Mountains ist der Teenager noch nicht dabei.

Friedrich Moch gehört zur Weltspitze

Sein großer Bruder ist dagegen längst angekommen in der absoluten Weltelite. In einem für Skilangläufer noch sehr jungen Alter duelliert er sich inzwischen selbst mit seinem großen norwegischen Vorbild Johannes Hösflot Kläbo.

Der deutsche Langläufer Friedrich Moch belegte beim Weltcup in Goms den fünften Rang. Florian Notz überraschte mit Rang zehn. Kommentar: Peter Leissl. 28.01.2024 | 8:27 min

Bundestrainer Schlickenrieder: "Intelligentes Bürschchen"

Aber warum ist der junge Mann, der nach einer Karriere als Fußballer sehr spät zum Langlauf kam, eigentlich so erfolgreich? Schlickenrieder beschreibt ihn als "intelligentes Bürschchen, sehr reflektiert und konsequent im Training". Ein harmoniebedürftiger Mensch von der "ruhigen Fraktion", der allerdings "das Feiern noch lernen muss".

Vater: Talent und Willen vom Ur-Opa

Außerdem schlummert in der Familie Moch offenbar eine besondere Fähigkeit für den mental und körperlich so schwierigen Ausdauersport Skilanglauf. "Das Talent und den Willen zum Sieg hat er vom Ur-Opa", hat Papa Alexander nach Friedrichs Wahnsinnsleistung bei der Tour de Ski gesagt, "der hat am Oberjoch irgendwann mal eine Medaille gewonnen".