Live im Bundestag: Aktuelle Stunde zu Treffen von Rechten

Der Bundestag befasst sich in einer Aktuellen Stunde (ca. 14:40 Uhr) mit dem vor gut einer Woche bekannt gewordenen Treffen radikaler Rechter in Potsdam . Eine zentrale Rolle dürfte auch die Debatte über ein Verbot der AfD spielen, die in den vergangenen Tagen an Fahrt aufgenommen hat.