Die Schutzmaßnahmen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bleiben laut Lauterbach aber bestehen, also Test- und FFP2-Maskenpflicht bei Besuchen und für das Personal. Man gehe nun in eine "endemische Phase" der Pandemie über. Corona sei "aber nicht vorbei". Lauterbach appellierte an die Bevölkerung in Zügen und Innenräumen "freiwillig Maske zu tragen, wenn man sich und andere schützen will".