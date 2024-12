Gewerkschaft Verdi kündigt Weihnachtsstreiks bei Amazon an

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streiks während der Weihnachtszeit beim Versandhändler Amazon aufgerufen. Schon am heutigen Donnerstag soll es in Werne in Nordrhein-Westfalen zu Arbeitsniederlegungen kommen. Das teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft fuhr fort:

Auch in USA Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen

Was bedeutet der Black Friday für Amazon, aber auch für die Wirtschaft insgesamt? ZDF-Reporter Frank Bethmann berichtet von der Börse in Frankfurt.

Jeffrey Preston Bezos' Imperium wächst unaufhaltsam. Heute hat es dreimal so viele Mitarbeiter wie die Bundeswehr. Und ist sogar so mächtig, dass die NASA und die CIA von ihm abhängig sind.

Gewerkschaften: In den USA streiken Tausende

In den USA legten am Donnerstag nach Gewerkschaftsangaben bereits tausende Beschäftigte des Konzerns die Arbeit nieder, darunter an Standorten in New York, Atlanta und San Francisco und Illinois. Weitere Aktionen würden folgen.