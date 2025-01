Börse: Deutscher Mittelstand kämpft im Schatten des Dax

Deutschlands erste Börsenliga, der Dax, eilt von Rekord zu Rekord. Doch dies ist nur ein Teil der Börsen-Realität. Der Blick in die zweite Reihe zeigt die Probleme der Wirtschaft.

Viele mittelständische Unternehmen haben mit der wirtschaftlichen Situation zu kämpfen - das offenbart der M-Dax. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Deutsche Aktienindex (Dax) scheint derzeit in einer Art Bullerbü für Börsenindizes zu leben - Rekorde im Stakkato-Rhythmus. Ein Anstieg innerhalb eines Jahres von knapp 30 Prozent. Und das in Zeiten, in denen allerorts von Rezession und Wirtschaftskrise die Rede ist.

Dax im Rausch wegen Auslandsgeschäft

Händler und Analysten können ihr Glück kaum fassen: "Der Deutsche Aktienindex kennt in diesen Tagen kein Halten mehr und viele Anleger schütteln nur noch ungläubig den Kopf", kommentierte kürzlich Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Die deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Rund 90 Prozent der Unternehmen erwarten laut Bitkom massive Belastungen. 20.01.2025 | 0:22 min

Die Ursache für diese fantastischen Anstiege sehen die Experten in der globalen Ausrichtung der Unternehmen im Dax. Denn den weitaus größten Teil ihres Geschäfts machen die 40 Dax-Firmen im Ausland. Schätzungen zufolge beläuft sich der Umsatz, den sie noch in Deutschland machen, auf insgesamt nur rund 20 Prozent. Von daher ist für die Unternehmen weit entscheidender, wie es in anderen Staaten läuft. Und da sieht es meist besser aus.

Mögliche neue Zölle aus den USA und die Rezession stellen die deutsche Wirtschaft vor enorme Herausforderungen. Viele Unternehmen könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. 21.01.2025 | 2:15 min

Der Dax ist inzwischen in weiten Teilen zum Anti-Gradmesser für die deutsche Wirtschaft mutiert. Wie es derzeit um die Konjunktur in Deutschland bestellt ist, lässt sich deshalb besser am sogenannten M-Dax ablesen.

Index für Mittelständler zeigt wahre Situation

Denn Börse ist tatsächlich noch viel mehr als nur der Dax. Der hat nämlich - wenn man so will - noch viele kleine Geschwister. Beispielsweise den S-Dax für die kleinen Unternehmen oder eben den M-Dax für den Mittelstand.

Auch in diesem Index befinden sich zahlreiche weltbekannte Unternehmen, wie Puma oder Lufthansa . Aber auch klassische Mittelständler wie Ströer, eine Werbefirma aus Köln oder das Verpackungsunternehmen Gerresheimer. Zudem zahlreiche Unternehmen, die in Deutschland produzieren und deutsche Energiepreise zu zahlen haben

Deutschlands Wirtschaft stagniert, das Land ist Wachstums-Schlusslicht, Frust verfestigt sich. Das Herz der Wirtschaft aber schlägt im Mittelstand: Geht da was? Ja, da geht was. 12.08.2024 | 42:56 min

Die Wertentwicklung der 50 Aktiengesellschaften, die im M-Dax zusammengefasst sind, liest sich ganz anders als die des Dax. Im selben Zeitraum, in dem der Dax 30 Prozent zulegte, gab es dort ein Plus von gerade einmal 0,6 Prozent. Da ist also keinerlei Börsenboom zu erkennen.

Die schwächere Wertentwicklung des 'kleinen Bruders' M-DAX basiert vor allem auf drei Gründen: dem Branchen-Mix, dem regionalen Geschäftsschwerpunkt der Unternehmen sowie dem Faktor Größe. „ Christian Reindl, Fondsmanager bei Union Investment

Branchen-Mix heißt: die Unternehmen im M-Dax kommen aus Branchen, die es derzeit schwer haben - wie etwa der Autozuliefererindustrie.

Viele "Problembranchen" im M-Dax

Union-Investment-Fondsmanager Christian Reindl erläutert weitere Gründe für die schwierige Situation dieser Firmen: "Daneben produzieren viele Unternehmen schwerpunktmäßig in Deutschland und haben ein starkes China-Geschäft." Was aktuell ungefähr so etwas Ähnliches bedeutet wie die Dreifaltigkeit der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands: hohe Arbeitskosten, teure Energie und wegbrechende Absatzmärkte.

Gute Beziehungen zu China, das garantierte unserer Wirtschaft billige Güter und gutes Geld. Doch längst hat China in vielem nicht nur aufgeholt, sondern überholt. 21.10.2023 | 11:46 min

Ein Blick in die zweite Reihe an der Börse offenbart deshalb, wie es tatsächlich um Deutschlands Wirtschaft bestellt ist. Auch wenn der M-Dax natürlich nicht den kompletten Mittelstand abbildet. "Viele Unternehmen sind gar nicht an der Börse", sagt auch Reindl. "Aber: Im Vergleich zum Dax, also den deutschen 'Schwergewichten', ist die Bedeutung Deutschlands als Produktionsstandort und Absatzmarkt für M-Dax-Titel meist größer. Insofern schlagen sich auch die Probleme der deutschen Volkswirtschaft hier stärker nieder."

Das bedeutet nichts anderes, als dass sich für die Kurse im M-Dax nicht viel ändern wird, solange Deutschland die rote Laterne inne hat, also Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum ist.