Frühjahrsprognose der Wirtschaftsweisen und interne Querelen

Wirtschaftsweise : Frühjahrsprognose und interne Querelen

von Britta Buchholz 15.05.2024 | 12:16 |

Nie zuvor wurde das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen mit so viel Neugier erwartet - das liegt weniger an der Lage der Wirtschaft als an internen Spannungen.