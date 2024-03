Begehrtes Edelmetall: Warum der Goldpreis Rekorde bricht

Aber weder das eine, noch das andere trifft derzeit zu. Vor allem hohe Zinsen sind eigentlich der "Feind des Goldes". Was sind also die Ursachen für den kleinen Goldrausch? Tatsächlich muss man etwas tiefer schürfen, um sie zu ergründen. Aber hat man sie erst mal freigelegt, strahlen sie einen förmlich an.