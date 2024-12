Der Rohstoff für Schokolade, Kakao , ist kostbar und der Anbau mit vielen Risiken verbunden. Der Großteil des Kakaos stammt von Bäuerinnen und Bauern aus Afrika, vor allem aus der Elfenbeinküste und Ghana. Schon kleine Wetterabweichungen in der tropischen Klimazone haben die Erntemengen in den letzten Jahren einbrechen lassen.

Kakao-Anbau: Nur wenig Verdienst für die Bauern

"Für die teilweise herben Ausfälle der Bauern kommt keine Versicherung auf," sagt Selassie Atadika. Die ghanaische Geschäftsfrau ist im Schokoladenbusiness und sorgt sich um ihre Zulieferer. Denn die Kleinbäuerinnen und -bauern leisten die wichtigste Arbeit, damit wir überhaupt Schokolade genießen können. Sie verdienen jedoch am wenigsten daran. Die Bauern können, wenn überhaupt, nur schlecht davon leben, während Spekulanten und branchenbestimmende Schokoladenriesen in den USA und Europa hohe Gewinne einfahren.

Diesem System setzt Selassie Atadika etwas entgegen: Sie möchte Fairness entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Denn "jeder gewinnt, wenn das Spiel fair ist." Deshalb wird bei ihr von der Bohne bis zur fertigen Schokolade komplett in Ghana produziert.

Kakao ersetzen und nicht nur CO2 sparen

Die Probleme beim Kakao-Anbau haben Sara und Maximilian Marquart aus Planegg bei München zu einer ganz anderen Idee inspiriert. Für sie steht vor allem der Umweltaspekt im Fokus. Kakaopflanzen stehen in direkter Konkurrenz zum Regenwald, außerdem ist der Transport der Bohnen von Afrika nach Europa mit hohen Emissionen verbunden.

Mit einem völlig neuen Rezept wollen sie bis zu 90 Prozent CO2 sparen. Ihr Ansatz: Statt Kakaobohnen zu rösten, um den besonderen Geschmack von Schokolade zu erzeugen, verwenden sie Sonnenblumenkerne. Die lassen sich genauso rösten wie Kakaobohnen. Da sie aber lokal in Europa angebaut werden können, sind sie deutlich nachhaltiger.

Preis für Kakao um ein Vielfaches gestiegen

Ein weiterer Vorteil ist der Preis. Der ist, vor allem durch den Krieg in der Ukraine , zwar auch gestiegen, grundsätzlich aber relativ stabil. Der Preis für Rohkakao hat sich dagegen seit 2020 etwa verdreifacht.

Die Nachfrage nach Schokolade steigt vor allem in Asien kontinuierlich an. Da das Anbaugebiet für Kakao aber sehr begrenzt ist, ist auch die maximale Jahresernte limitiert. Sonnenblumen hingegen wachsen nahezu überall. Dabei sind sie recht anspruchslos sowie platzsparend und bringen neben Magnesium und Ballaststoffen auch viel Vitamin E mit.

Schokolade ohne Kakao für Kekse und Müsli

In Konkurrenz zu den traditionellen Kakaobauern und zur herkömmlichen Schokolade möchten die Geschwister Marquart nicht treten: "Wir wollen eine nachhaltige und lokale Alternative schaffen," sagt Maximilian Marquart. Die Marquarts verkaufen ihre produzierte Schokolade nicht in Tafeln, sondern nur als Rohprodukt an Süßwarenhersteller. Die überziehen dann ihre Kekse, Müslis oder Konfekte mit der kakaofreien Alternative.