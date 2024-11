Supermarkt: Was steckt hinter dem Label "regional"?

Regionale Lebensmittel sind der neue Trend im Supermarkt. Auch ALDI verspricht mit großen Kampagnen "Bestes aus der Region". Doch hält der Discounter, was er verspricht?

77 Prozent der Konsumenten in Deutschland achten beim Einkauf darauf, dass Lebensmittel aus der Region kommen. Das ergab eine Umfrage für den Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft . Demnach ist die regionale Herkunft der Produkte offenbar wichtiger als die Klassifizierung in "bio" oder "fairtrade".

Supermärkte werben mit regionalen Produkten

Der Einzelhandel hat darauf reagiert. In den letzten Jahren haben fast alle großen Supermarkt-Ketten Werbekampagnen zur Regionalität geschaltet. "Phänomenal Regional" lautet der Slogan zum Beispiel bei Edeka.

Aldi Süd wirbt mit mehr als 850 regionalen oder heimischen Produkten und möchte das Sortiment erweitern. In der Kampagne "Das Beste aus der Region" verspricht das Unternehmen "höchste Qualität", "größtmögliche Frische" und "kurze Transportwege". In den Filialen hängen Portrait-Fotos von Landwirten, die ihre Produkte in die Kamera halten.