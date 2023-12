Deutsche Schuldenbremse: Zu streng und unglaubwürdig?

Die in diesem Jahr besonders viel diskutierte deutsche Schuldenbremse ist Fluch und Segen zugleich. Sie verhindere notwendige Investitionen in Bildung, Digitalisierung oder Klimatechnologien, sagen die Kritiker. Die Befürworter argumentieren, wir können nicht immer nur auf Kosten der nächsten Generation leben. Der Staat müsse mit seinen Einnahmen, die nicht gering sind, auskommen.

Schuldenbremse als Reaktion auf die globale Finanzkrise

Ins Leben gerufen wurde sie nach der Finanzkrise im Jahr 2009. Zuvor waren die Kapitalmärkte unter anderem durch das Platzen der Immobilienblase in den USA in eine gefährliche Schieflage geraten.

Die Schuldenbremse gibt an, wie hoch sich Deutschland jährlich verschulden darf. Wie das berechnet wird und welche Ausnahmen gelten. Ein Grafikvideo. 12.12.2023 | 1:12 min

Gerettet werden konnte das schwer angeschlagene globale Finanzsystem damals nur durch das beherzte Eingreifen der Staaten. Der Preis dafür: Die Staatsverschuldung in vielen Ländern stieg enorm an. Auch in Deutschland. Die Bundesrepublik implementierte daraufhin die heutige Schuldenbremse im Grundgesetz.

Die Schuldenbremse soll sicherstellen, dass die Regierung nicht übermäßig hohe Schulden anhäuft und dass sie die finanzielle Stabilität des Landes bewahrt. Die Schuldenregel formuliert Grenzen der Verschuldung und verlangt die Rückzahlung der Staatsschulden in absehbarer Zeit. Sie soll dazu beitragen, dass Gegenwartsprobleme nicht auf Kosten künftiger Generationen gelöst werden bzw., dass im Umkehrschluss auch nachfolgenden Generationen finanzieller Spielraum bleibt.Nachdem Deutschland siebenmal hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt, teilweise sogar Finanzüberschüsse erwirtschaftet hat, wurde die Schuldenbremse wegen Corona in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausgesetzt - ebenso 2023. Ausgesetzt bedeutet, dass von den festgelegten Grenzen der Verschuldung abgewichen werden kann. Möglich ist das in Jahren mit besonderen Belastungen, beispielsweise durch eine Pandemie, einer schweren Wirtschaftskrise oder durch Naturkatastrophen.

Deutschland verankert "Schuldenvollbremse"

Politisch sei es ganz merkwürdig gelaufen in Deutschland, erinnert sich Professor Albrecht Ritschl. In Europa hatte man sich nach der Finanzkrise darauf verständigt, die Schuldenlast relativ zur Wirtschaftsleistung wieder herunterzufahren.

In der Haushaltskrise hat Finanzminister Christian Lindner einen Nachtragshaushalt für 2023 verkündet. 23.11.2023 | 2:31 min

"Und dann", so der Wirtschaftshistoriker an der London School of Economics, "hat man diese Diskussion in Deutschland dazu verwendet, um eine sehr strenge ewige Schuldenregel zu beschließen", während man auf europäischer Ebene eine zeitweise Schuldenbremse haben wollte. "Wir bremsen, aber dann gehen wir auch wieder runter von der Bremse, wenn die Schulden wieder im Gleichgewicht sind."