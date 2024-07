Deutsche Bahn: Viele Baustellen in den Sommerferien

Die Generalsanierung der Riedbahn-Strecke bringt die größten Einschränkungen mit sich: Von diesem Montag, 15. Juli, bis Mitte Dezember wird zwischenundgebaut. Das Besondere: Erstmals werden Baumaßnahmen gleichzeitig an Gleisen, Weichen, Oberleitungen und auch an Bahnhöfen umgesetzt. Die Strecke, auf der täglich rund 300 Züge verkehren, wird in diesem Zeitraum voll gesperrt. Die meisten Fernverkehrszüge werden über Mainz oder Darmstadt umgeleitet, was zu längeren Fahrzeiten von bis zu 40 Minuten führt.