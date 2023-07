Es entstand also ein starker Nachholbedarf, der in Branche auch als "Revenge-Travel" bezeichnet wird. Die Folgen sah man in ähnlicher Form auch an den Flughäfen. Denn die hatten während der Pandemie ihr Personal stark reduziert. So entstanden an den Sicherheitskontrollen Engpässe, es kam zu langen Schlangen und Verspätungen.