Tierversuche: Was wäre eine Forschung ohne sie?

Kein Tierleid mehr, um Medikamente für Menschen zu testen. Den Tieren würde es in einer Welt ohne Tierversuche sicher besser gehen. Aber gilt das auch für uns Menschen?

In einer Welt ohne Tierversuche bliebe Millionen von Tieren viel Leid erspart. Doch was würde ein solcher Wandel für den Menschen bedeuten? Die Wissenschaft ist sich in dieser Frage nicht einig. Während Tierversuchsgegner von einem Durchbruch alternativer Methoden sprechen, die das Potenzial haben, Tierversuche zu ersetzen und sogar zu verbessern, warnen Befürworter vor einem Verlust medizinischen Fortschritts. Sie befürchten, dass ohne Tierversuche der medizinische Fortschritt stagnieren könnte.