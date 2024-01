Weltreisender: Warum Marco Polo bis heute so berühmt ist

"Reise" in den Fernen Osten dauerte 24 Jahre

In seinem vermutlich kurz nach 1300 erschienenen "Divisament dou monde" berichtete Marco Polo dem staunenden Publikum von seiner Asienreise. Noch heute liest sich die Lektüre gut, in der der Verfasser den Leser mit in ferne Welten nimmt, räumlich wie zeitlich.

Warum erwähnte Marco Polo die Chinesische Mauer nicht, als er von seiner Reise nach China berichtete? Der Blick auf historische Karten zeigt, warum. 07.06.2015 | 1:24 min

1271 war der damals 17-jährige Marco zusammen mit seinem Vater Niccolo und seinem Onkel Maffeo in den Fernen Osten aufgebrochen; erst 1295 kehrte er wieder in seine Heimatstadt Venedig zurück.

In den Archiven hinterließ er abgesehen von dem später "Il Milione" genannten Text nur wenige Spuren. Eine davon ist sein auf den 9. Januar 1324 datiertes Testament. Weil er darin von körperlichen Gebrechen spricht, ist davon auszugehen, dass der Verfasser in dem Zeitraum, also vor 700 Jahren, das Zeitliche segnete. In seiner Heimatstadt Venedig gilt der 8. Januar 1324 als Todestag von Marco Polo.