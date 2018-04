Marco Polo - Entdecker oder Lügner?

• Geboren: ca. 1254 vermutlich in Venedig als Sohn des Händlers Niccolò Polo

• 1259 Kublai Khan, Enkel von Dschingis Khan, erklärt sich zum Großkhan der Mongolen

• 1271 China ist unter der Herrschaft des Kaisers Kublai Khan geeint.

• 1261 Byzantinische Truppen erobern Konstantinopel von den Christen zurück und stellen das Byzantinische Reich wieder her.

• 29. November 1268 Tod des Papstes Clemens IV., der päpstliche Stuhl bleibt drei Jahre unbesetzt.

• 1271 Aufbruch zu Marco Polos erster Reise mit 17 Jahren nach Ostasien

• Erster Halt in Akkon bei dem päpstlichen Legaten Tebaldo Visconti da Piacenza

• Besorgung von heiligem Öl in Jerusalem für den Mongolenherrscher

• 1. September 1271 Tebaldo Visconti da Piacenza wird als Gregor X. zum neuen Papst gewählt.

• Weiterreise Richtung Armenien

• Marco Polo durchläuft einen Teil der Seidenstraße (durchquert die Taklamakan Wüste).

• Erreicht die Oasenstadt Dunhuang (wichtiger Handelsknotenpunkt)

• 1275 Ankunft in Shangdu nach drei Jahren (Aufenthalt in der Sommerresidenz des Kaisers)

• 1275-1291 Marco Polo reist durch China als Beamter des Kaisers. Er besucht u.a. die Städte Daidu, Xi’an, Dali, Kunming, Yangzhou, Hangzhou.

• 1291 Abreise in China (in der Stadt Quanzhou)

• 1295 Marco Polo kehrt von seiner Asienreise nach Venedig zurück.

• 1298 Er wird im Seekrieg zwischen den Republiken Genua und Venedig festgenommen. In der Genueser Haft trifft er auf den Schriftsteller Rustichello da Pisa, mit dem er zusammen das Buch schreibt, das später den Titel „Die Wunder der Welt“ erhält.

• Mai 1299 Freilassung aus genuesischer Gefangenschaft

• 1299 Marco Polo heiratet Donata Badoer (Tochter eines Kaufmanns) in Venedig. Aus der Ehe Marco Polos gehen drei Töchter hervor (Fantina, Bellela, Moretta).

• Um 1300 Niccolò Polo (Vater von Marco) verstirbt.

• 1315 Hungersnot in Europa aufgrund anhaltenden Regens. Die Hungersnot wird noch Jahre anhalten.

• 8. Januar 1324 Marco Polo stirbt im Alter von 70 Jahren. Beigesetzt wurde er angeblich in der Benediktinerkirche von San Lorenzo.