Abenteuer Mittelalter (3/6)

Hape Kerkeling ist in dieser Folge des Sechsteilers "Unterwegs in der Weltgeschichte" unterwegs durch die faszinierende Welt des Mittelalters. Vier Jahrhunderte nach dem Untergang des römischen Reiches gibt es wieder einen "römischen Kaiser", Karl den Großen, er wird vom Papst in Rom gekrönt - und zum wichtigsten Herrscher einer neuen Zeit.